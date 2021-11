Volleyballerinnen sicherten sich Platz drei in der Tabelle

Voll motiviert durch zuletzt fünf Siege in Serie startete das Team von Coach Lydia Trauner in diese Partie. In gerade einmal 65 Minuten fixierten die Mühlviertlerinnen einen 3:0-Sieg und unterstrichen damit ihre Rolle als zweitstärkstes Damenteam in Oberösterreich.

Einmal mehr konnte Lydia Trauner im Spielverlauf ihren gesamten Kader zum Einsatz bringen und so den jungen Spielerinnen zu wertvollen Einsatzminuten verhelfen. Mit dem Sieg rückten die Pergerinnen auf den dritten Tabellenplatz vor: punktgleich – aber mit zwei Spielen mehr – hinter Tabellenführer ASKÖ Volksbank Purgstall und dem Ligazweiten SU Inzing.