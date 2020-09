Volleyballer unter neuer Leitung

Josef Eder prägte als Gründungsmitglied von Anfang an die Sektion Volleyball der Union Rohrbach-Berg stark und war immer mit großem Engagement dabei. Mit dem Wunsch, Volleyball als Breitensport in Rohrbach zu etablieren, begann vor genau 20 Jahren in der Bezirkssporthalle ein vereinsmäßiges Volleyball.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.