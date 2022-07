Volleyball-Titelkampf in neuer Perger Beach-Arena

"Wir wollen sowohl den Sportlern als auch den Zusehern eine tolle Atmosphäre bieten. Heuer zum ersten Mal am brandneuen Center-Court gleich hinter der Machland Badewelt", freut sich Organisationsleiter Johannes Dirnberger bereits auf das Spektakel. Die Vorrundenspiele der Landesmeisterschaft werden morgen, Samstag, auf insgesamt vier Plätzen in der Beach-Arena sowie im benachbarten Freibad-Areal ausgetragen. Die Entscheidungen fallen dann am Sonntag auf dem Center-Court. Dort wird am Finaltag auch zum zweiten Mal ein 4er-Hobbycup veranstaltet. Den sportlichen Start in dieses Volleyball-Superwochenende legen übrigens wieder Firmenteams hin.

Bereits heute Business Cup

Die SG Prinz Brunnenbau Volleys veranstalten im Rahmen der OÖ Beachvolleyball Landesmeisterschaften wieder zwei zusätzliche Bewerbe: Heute findet ab 13 Uhr in der Machland Badewelt Perg der Business Cup für Firmenteams statt. Am Sonntag wird zudem zwischen den Finalspielen ein Vierer-Bewerb für Hobbyspieler ausgetragen.