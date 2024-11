Mühlviertel Volleys: Sieben auf einen Streich

Ihre Siegesserie fortsetzen konnten die Damen der Mühlviertel Volleys in der zweiten Bundesliga. Am Wochenende bezwang das Team von Coach Lydia Trauner in Vorarlberg die Mannschaften aus Höchst und Dornbirn.

Während der Erfolg bei Höchst mit 3:0 erwartet deutlich ausfiel, war die Herausforderung in Dornbirn schon eine weitaus kniffligere, was auch daran lag, dass Dornbirn im Gegensatz zum Hinspiel in Perg den gesamten Kader zum Einsatz bringen konnte. Die ersten beiden Sätze entschieden die Mühlviertlerinnen zwar noch für sich, die Damen aus Dornbirn schlugen jedoch eindrucksvoll zurück. Vor allem bei den Angriffen waren die Pergerinnen nicht mehr so effektiv. Den Vorarlbergerinnen gelang erstmals, was in dieser Saison noch kein anderes Team geschafft hatte: Sie nahmen den M4V Girls nicht nur einen, sondern gleich zwei Sätze ab. Im Entscheidungssatz behielten die Mühlviertlerinnen mit 15:13 aber knapp die Oberhand.

Die Herrenmannschaft der Mühlviertel Volleys musste im Heimspiel gegen die Hotvolleys Wien zur Kenntnis nehmen, dass die Gäste um eine Klasse besser agierten. Sie unterlagen mit 0:3 (20:25, 23:25, 21:25).

