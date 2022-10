Voller Saal bei Anschober-Lesung

Es ist ein besonderer Ort: Im "Stefansplatzerl", wo eine Gemeindegenossenschaft Gasthaus, Veranstaltungszentrum und einen kleinen Laden für den Ort im oberen Mühlviertel gesichert hat, trug Ex-Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) am Freitagabend aus seinem Buch "Pandemia" vor.

Die Veranstaltung des Kulturvereins Kiste unter Obmann Reinhold Neubauer war gut besucht, der Saal war voll. Anschober referierte nicht nur über seine Zeit als Gesundheitsminister, sondern auch darüber, wie die Pandemie Österreich erreichte, noch keine Impfungen oder Medikamente gegen Covid vorhanden und Virusvarianten im Umlauf waren, die deutlich schwerere Krankheitsverläufe als derzeit Omikron zur Folge hatten. Er spannte den Bogen in die Gegenwart - und darauf, was uns in der aktuellen Herbstwelle erwarten könnte.

Auch wenn die Verläufe derzeit leichter wären, sei weiter Vorsicht geboten, sagte Anschober – und setzte das auch in der Praxis um. Als sein Luftmessgerät nach rund einer Stunde Lesung relativ hohe Werte aufwies, rief er eine kurze Pause zum Lüften aus. Nach zehn Minuten Unterbrechung und mit frischer Luft im Saal ging es weiter.