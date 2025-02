Voller Durchblick: Schulklassen erforschten den Glastechnik-Beruf

Spieglein, Spieglein an der Wand: Manche Glasplatten verändern ihre Lichtdurchlässigkeit auf Knopfdruck.

Industriediamanten, Präzisionsdrucker, eine Menge Wasser und natürlich Glas in den verschiedensten Varianten begleiteten jene Schulklassen aus dem Bezirk Perg, die kürzlich die Gelegenheit hatten, in der Glaserei Wiesbauer in Mauthausen den Beruf eines Glastechnikers aus nächster Nähe kennenzulernen. Jeweils eineinhalb Stunden lang konnten sich die Schülerinnen und Schüler aus Mauthausen und Umgebung einen Eindruck davon verschaffen, wo Glas überall eingesetzt und wie es bearbeitet wird.

Schneiden, drucken, bekleben

"Wenn man Jugendliche in den Betrieb einlädt, gibt es viel mehr Möglichkeiten, den Arbeitsalltag realistisch zu präsentieren, als beispielsweise auf einer Berufsinformationsmesse", sagte Geschäftsführerin Michaela Wiesbauer über die Idee, Schulklassen durch ihren Betrieb zu führen. Das große Interesse, mit dem die Schülerinnen und Schüler aus den dritten Mittelschulklassen die Rundgänge absolvierten, bestätigte die Unternehmerin in dieser Entscheidung. "Es war sehr spannend. Mich hat zum Beispiel fasziniert, wie man Glas schneidet und wie viel Technik in der Bearbeitung von Glas zum Einsatz kommt", sagte Naomi Palmetshofer, Schülerin der MS Mauthausen.

Das zeigte sich vor allem beim Besuch der modernen Glasdruckstation. Marlene Froschauer, Lehrling aus Naarn, führte den Besucherinnen und Besuchern vor, wie Motive mit einer Präzision von bis zu 2800 dpi auf das Glas gedruckt und danach versiegelt werden. Eindruck hinterließ auch die Präsentation der Tragkraft von Sicherheitsglas: Zwei Schülerinnen konnten gleichzeitig auf einer Platte wippen, ohne dass diese Schaden nahm.

Ein bisschen wie Zauberei

Darüber hinaus blieb den Jugendlichen bei ihren Rundgängen nicht verborgen, wie viele Frauen in der Mauthausener Traditionsglaserei tätig sind. "Tatsächlich sind ein Drittel unserer insgesamt 41 Beschäftigten Frauen. Als Glasbautechniker geht es sehr wesentlich darum, ein Gespür für den Werkstoff Glas zu entwickeln. Da sind Frauen keineswegs im Nachteil", sagte Michaela Wiesbauer. Außerdem werde einem bei der Arbeit nie langweilig, sagte Christoph Pastleitner, der vor 23 Jahren als Lehrling bei Glas Wiesbauer eingestiegen ist: "Die Technologie hat den Beruf seit meiner Lehrzeit stark verändert. Das hält ihn spannend." Beispiele dafür gibt es in Hülle und Fülle – etwa die Möglichkeit, eine Glasscheibe mit Strom per Knopfdruck von durchsichtig auf undurchsichtig zu schalten. Ein bisschen wie Zauberei.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner