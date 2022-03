Volksschule startete Ukraine-Hilfsaktion

Das Kollegium der VS Grein hat sich entschlossen, rasche Hilfe für Kinder und Frauen in der Ukraine selbst sowie in den Flüchtlingslagern der Nachbarstaaten zu organisieren. In Zusammenarbeit mit der Wolfgang Moser von der Stadtapotheke Grein wurden Pakete mit den notwendigsten Hilfsmitteln zusammengestellt. Diese sollen bereits morgen Samstag mit einem Transport an die ukrainische Grenze gebracht werden.

Finanziert wurde diese Hilfslieferung durch den Erlös der Advent-Aktion der Schulkinder, bei denen sie Muffins verkauften, die von den Eltern gebacken wurden. Lehrerin Monika Ring hatte die Idee dazu und war auch für die Betreuung zuständig. Die Spendensumme der Volksschule wurde von der Stadtapotheke übrigens verdoppelt.

In der Vergangenheit wurden mit derartigen Aktionen bereits behinderte Kinder in Österreich, sowie eine Schule in Afrika unterstützt. „Unsere ‚Schule wird auch weiterhin mit Hilfe der Eltern und dem Engagement unserer Schulkinder und Lehrerinnen Projekte ins Leben rufen, die dann zielgerichtet, rasch und unbürokratisch helfen“, verspricht Direktor Johannes Fraundorfer..