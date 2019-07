Volksschüler demonstrierten für die Bienen

Klima, Energie und Natur spielen im Unterricht der Volksschule Kaindorf eine tragende rolle. In den vergangenen Monaten befassten sich alle Klassen in einem Schwerpunkt mit den Bienen und wie man sie schützen kann. Filme, Texte und Bilder kamen dabei ebenso zum Einsatz wie eine im Schulgarten eigens angelegte Bienenweide. Wie der Honig ins Glas kommt, das konnten die Schulkinder direkt bei einem Imker in Alberndorf miterleben. Dort wurden die interessierten Jugendlichen auch auf die starke Bedrohung durch Krankheiten wie der Varroa-Milbe hingewiesen.

Auch die soziale Kompetenz der Kinder wurde bei diesem Projekt gestärkt, denn bei fast allen Programmpunkten wurden jahrgangsübergreifende Gruppen gebildet. Das Schulschlussfest stand schließlich ebenfalls ganz im Zeichen dieses Jahresthemas, wobei ein gespieltes Märchen über die Honigbiene der Gebrüder Grimm ein Höhepunkt war. Lieder, Gedichte, Tänze und schließlich der Verkauf des Honigs rundeten diese Kampagne ab. Direktorin Ingrid Oyrer, Melanie Ganglberger und Ursula Puchinger durften zu Recht stolz sein auf das Ergebnis ihrer Arbeit. Auch Bgm. Josef Reingruber unterstützte das Projekt mit Anschauungsmaterial. Er erwähnte bei seiner kurzen Rede an die Eltern Lehrer und Kinder, „dass man im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur wöchentlich für das Klima demonstrieren kann sondern sich schon im jungen Schulalter auch für die für die Umwelt so wichtige Honigbiene einsetzen kann

