Volkshilfe-Shop im Kleid einer echten Boutique

Eine ganze Woche lang wurde im Volkshilfe-Shop Freistadt geschraubt, gebohrt und geschuftet: Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Stammkunden kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. „Alles ist jetzt noch heller und freundlicher“, sagt Shop-Leiterin Barbara Tröls, die mit ihren Kolleginnen selbst auch kräftig mitangepackt hat.

Hintergrund für den Innenumbau des Shops war der Umstand, dass die Firma Vögele eine komplette Ladeneinrichtung an die Volkshilfe gespendet hat. Jetzt hieß es raus mit der bestehenden Einrichtung und rein für fast neue Regale, Haken und Kästen. Viele helfende Hände haben dem Shop ein völlig neues Gesicht gegeben. Hans Affenzeller, Volkshilfe-Vorsitzender in Freistadt, schleppte Kisten und fuhr Lkw. „Wir haben alle eine Riesenfreude mit der neuen Inneneinrichtung, und unsere Kunden fühlen sich in diesem Ambiente noch wohler“, schwärmt Barbara Tröls.

Einkaufen mit kleinem Budget

Die Zahl der Kundinnen und Kunden steigt kontinuierlich an. Gut 1800 Kunden kommen pro Monat in den Volkshilfe-Shop Freistadt. Immer mehr Menschen sind aufgrund von Scheidung, Sparmaßnahmen, geringem Einkommen oder Arbeitslosigkeit von Armut betroffen. Vor allem alleinerziehende Mütter und beschäftigungslose Menschen müssen jeden Euro zweimal umdrehen, bevor sie ihn ausgeben. Mit den Shops trägt die Volkshilfe aktiv zur Armuts-Linderung und zum Klimaschutz bei. Zusätzlich sparen können echte Schnäppchenjäger jeden ersten Freitag im Monat, wenn das ganze Sortiment im Shop um 50 Prozent reduziert ist.

Die Kunden sind angetan vom hellen Verkaufsraum und dem zuvorkommenden Personal in den 19 Geschäften, die es landesweit gibt. Aber nicht nur von Armut betroffene Menschen bilden den Kundenstock der Volkshilfe-Shops. Einkaufen kann hier wirklich jede und jeder! Man benötigt keine besondere Karte oder Mitgliedschaft dafür. Viele treue Kunden kommen in die Shops, um nach Möbel-Raritäten, Vintage-Kleidung oder antiquarischen Büchern zu suchen, und zu guter Letzt sind die Shops eine Alternative zur allgegenwärtigen Wegwerfkultur. Vor allem viele junge Menschen mit ökologischem Gewissen kaufen gebrauchte Waren, verlängern so Lebenszyklen von Produkten und leisten einen aktiven Beitrag für den Klimaschutz. 116 Tonnen an gebrauchten Textilien wurden im Vorjahr im Shop Freistadt und in den Sammelcontainern abgegeben.

Qualitätsgeprüfte Waren

Bevor sie in den Volkshilfe-Shops zum Verkauf kommen, werden alle Waren einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Besonders gut funktioniert in dem Zusammenhang auch die Zusammenarbeit mit dem Landesabfallverband und ReVital. 16 Volkshilfe Shops werden in ReVital-Partnerschaft betrieben. ReVital ist einerseits Netzwerk für Sammel-, Aufbereitungs- und Verkaufsstellen in Oberösterreich und dient gleichzeitig als Qualitätssiegel für Gebrauchtwaren. Die Volkshilfe ist mit Abstand der größte Partner von ReVital in Oberösterreich.

