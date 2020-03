Der so genannte "Volks-Rock-’n’-Roll" ist in aller Munde. Ob ihn nun Andreas Gabalier erfunden hat, die Ausseer Hardbradler oder doch der unvergessene Wilfried, tut hier wenig zur Sache. Viel wichtiger ist: Nun hat auch das Mühlviertel eine markante Stimme in diesem Genre: "Rockenschaub", mit vollem Namen Roman Rockenschaub, veröffentlichte am Freitag sein Debütalbum "Leben" mit Musik direkt aus Oberösterreich und Texten, die inhaltlich den ganz großen