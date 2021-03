Vizemeister kann über den Aufstieg selbst entscheiden

Dabei gelang den Mühlviertlern gegen St. Urban leider kein Erfolg. Die Begegnung ging mit 4:2 an die Gäste aus Klagenfurt. Die Punkte für die Mauthausener holten Simon Oberfichtner (3:0 gegen Robbie Teuffenbach) und Martin Leonhartsberger (3:0 gegen Tilen Cvetko). Ein knappes 2:3 von Leonhartsberger gegen Nikola Horvat (9:11 im fünften Satz) verhinderte zumindest ein Remis für die Gastgeber.

Mit dem nun erreichten Vizemeistertitel hätte sich Mauthausen für das Obere Playoff in der kommenden Saison qualifiziert, da Meister Kennelbach auf den Aufstieg verzichtet. "Ob wir aufsteigen wollen, werden die Vereinschefs in den kommenden Wochen eingehend diskutieren", so Kinz-Presslmayer über die nähere Zukunft des Mauthausener Bundesligateams.