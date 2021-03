Virushäufung in Perg: „Kritischer Punkt erreicht“

Mit dem dringlichen Aufruf, die Covid-19-Maßnahmen sehr genau einzuhalten, wandte sich am Samstag Pergs Bürgermeister Toni Froschauer (VP) an die Bevölkerung. Hintergrund ist eine starke Ausbreitung des Virusgeschehens in der Bezirkshauptstadt. Am Wochenende hat die Zahl der Corona-Infizierten die Marke von 50 Personen überschritten. „Die Situation in unserer schönen Stadt hat leider einen kritischen Punkt erreicht. Die Ansteckungszahlen der vergangenen Tage sind in diesem Gebiet stark angestiegen“, fasste Froschauer die Situation am Sonntag gegenüber den OÖNachrichten zusammen.

Kein klarer Cluster erkennbar

Der Aufruf sei deshalb besonders ernst zu nehmen, da sich aus den Fallhäufungen noch kein klares Muster erkennen lässt. Es sei kein eindeutiger Cluster vorhanden, dem die Infektionen zugeordnet werden können, so Bürgermeister Froschauer: „Daher kommt es jetzt wirklich auf die Disziplin jedes Einzelnen an. Nur gemeinsam können wir es schaffen, die Lage wieder in den Griff zu bekommen.“

Eine Reaktion der Gesundheitsbehörde auf das erhöhte Fallgeschehen ist eine Ausweitung der Testangebote in der Stadt. So wurde bereits am Wochenende in der Teststation Fadingerstraße eine zweite Teststraße in Betrieb genommen. Darüber hinaus stellt das Land Oberösterreich vor dem Osterwochenende zusätzliche Testmöglichkeiten in der Bezirkssporthalle zur Verfügung. Hier werden von Gründonnerstag bis Karsamstag jeweils von 13 bis 18 Uhr Antigen-Schnelltests durchgeführt. Um in dieser Zeit einen möglichst koordinierten Testablauf garantieren zu können, ersucht der Bürgermeister alle, die sich testen lassen, sich vorher unter www.oesterreich-testet.at einen Termin zu buchen.