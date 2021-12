Virtueller Schulchor

So auch in der Musikmittelschule Hellmonsödt, wo man allerdings einen kreativen Weg fand, um doch ein Weihnachtsprojekt umzusetzen: Für ein Musikvideo, in dem ein Kinderchor zu hören ist, haben die Kinder der 1B und 2b ihre Stimmen einzeln zu Hause mit ihrem Handy aufgenommen.

Die einzelnen Audiodateien wurden zu einem Chor zusammengesetzt. Zur fertigen Tonspur gestaltete Multimedia-Lehrerin Mara Wallinger schließlich ein stimmungsvolles Video, das auf der Schul-Homepage angesehen werden kann. Foto: MMS