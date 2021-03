Kreativität ist in Corona-Zeiten auch in der Geburtshilfe angesagt: So gibt es einen Geburtsvorbereitungskurs online inklusive eines virtuellen Rundgangs durchs Kreißzimmer. Trotz des in Oberösterreich rückläufigen Trends im Jahr 2020 (minus 2,5 Prozent) verzeichnete der Bezirk Rohrbach zuletzt eine Geburtenzunahme von zehn Prozent – und das, obwohl die Prognosen auch für den Bezirk Rohrbach einen massiven Rückgang voraussagten.