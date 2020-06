Vinum-Macher schnüren Pakete für Genuss daheim

Ganz verzichten müssen Weinliebhaber auf den Vinum-Genuss dennoch nicht: Die Bezirks-ÖVP und die JVP haben gemeinsam mit dem Perger Winzer Leo Gmeiner spezielle Pakete für das eigene "Vinum dahoam" geschnürt. "Damit muss auch in Zeiten von Corona nicht auf das Vinum verzichtet werden. Ein idealer Anlass, um mit Familie oder Nachbarn mit Weinen langjähriger Vinum-Winzer gemütlich anzustoßen", sagt der Initiator und Perger JVP-Bezirksobmann Fabian Pischinger. Erhältlich sind wahlweise im "Paket 1 – klein" drei Flaschen (30 Euro) oder im "Paket 2 – groß" sechs Flaschen Wein sowie eine Stärkung von der Bäckerei Kern um 60 Euro.

Bestellt werden können die "Vinum dahoam"-Pakete bis 15. Juli im Büro der Perger Bezirks-ÖVP (07262 / 526 26) oder per E-Mail: bestellung@vinumperg.at Das Angebot ist vorerst auf 100 Pakete limitiert. Die Zustellung erfolgt am Vormittag des 1. August durch die Junge ÖVP Perg – also an jenem Tag, an dem das Vinum ursprünglich geplant war.

