Eines der ersten Wohnbauprojekte im Mühlviertel, das ganz aus Holz errichtet wird, entsteht in den kommenden Monaten im Zentrum von Freistadt. In der Kammerstraße, wo bis vor kurzem die Bauernkammer Freistadt ihren Sitz hatte, wurde gestern der offizielle Spatenstich für das Wohnbauprojekt "Baumwerk" gesetzt. Die viergeschoßige Wohnanlage soll als Leuchtturm-Projekt aufzeigen, wie sich leistbarer, behaglicher Wohnraum in ressourcenschonender und klimafreundlicher Bauweise verwirklichen lässt.