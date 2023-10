Viererbuzzer! Nana Falkner rockte Voice of Germany

Mit "Holding Out for a Hero" von Bonnie Tyler rockte die Altenfeldnerin Nana Falkner die Bühne bei der Castingshow "The Voice of Germany". Mit einem "Viererbuzzer" hat die Mühlviertlerin ihr Soll mehr als erfüllt. "Natürlich hofft man, dass sich einer der Juroren umdreht; Wenn dann alle vier draufhauen ist das ein Wahnsinnsgefühl", kann die 25-jährige noch gar nicht richtig fassen, dass die Reise in der beliebten Castingshow weitergeht "Du träumst immer davon aber ich kann es noch gar nicht in Worte fassen, dass es wirklich so ist. Aber das Gefühl ist unbeschreiblich und megaschön".

Jetzt geht es in die Battle-Phase. "Dort muss ich mit einem Partner oder einer Partnerin einen Song einstudieren. Welchen entscheiden aber Tom und Bill", ist die Mühlviertlerin gespannt. Der Song, den die Coaches Bill und Tom Kaulitz auswählen muss dann von den Battle-Partnern gesungen werden. Daraufhin entscheidet wieder die Jury über den Einzug in die nächste Runde. Es bleibt also weiter spannend.

Standing Ovations

Nur 150 Musikerinnen und Musiker schafften es überhaupt in die Show zu den "Blind Auditions" Dort müssen die Kandidaten, begleitet von einer Liveband, vor Publikum auf einer Bühne vorsingen. Die Jurymitglieder können die Sänger zunächst nur hören, aber nicht sehen, weil sie in einem Drehstuhl mit dem Rücken zur Bühne sitzen. Sie können für einen Kandidaten stimmen, indem sie während seines Vortrags einen Knopf drücken, um ihren Stuhl zur Bühne zu drehen. Nana hätte eine der vier Jurystimmen gereicht. Dass es vier geworden sind und auch das Publikum den Auftritt mit Standing Ovations quittierte freut die Musikerin natürlich umso mehr.

Eröffnungshymne für Rallye-WM

Normalerweise ist Falkner als Straßenmusikerin bei den U-Bahn-Stars der Wiener Linien zu hören – irgendwo auf der U1 zwischen Karls-, Stephans- und Schwedenplatz. Doch die Rallye-WM in der Dreiländerregion bringt die in Wien lebende Künstlerin für Auftritte auch ins Mühlviertel. Am 27. Oktober tritt sie im Vorprogramm der Rallye mit Folkshilfe und Mundhoat auf. "Ich performe dort auch eigene Songs und werde natürlich auch den Blind Audition-Song bringen", verrät sie. Ein wichtiger Auftritt steht aber tagsdarauf am Rallye-Samstag an: "Ich darf mit der Bundeshymne das Rennen eröffnen. Das ist schon aufregend", freut sich eine der großen Töchter des Mühviertels auf diese ehrenvolle Aufgabe.

Nana Falkner, Ist bei TVOG eine Runde weiter

