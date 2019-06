Vierbeinige Lebensretter trainierten drei Tage lang auf Burgruine Prandegg

Rote Rettungsuniformen und jede Menge aufmerksame Vierbeiner dominierten von Donnerstag bis Samstag das Geschehen rund um die Burgruine Prandegg. Zum Glück war es kein Großeinsatz, der die 40 Hundeführer hierhergeführt hatte, sondern eine landesweite Übung der Österreichischen Rettungshundebrigade. Mit Unterstützung erfahrener Hundeführer aus den eigenen Reihen sowie von Bundesheer und Höhenrettern der Feuerwehr Axberg hatte Landes-Einsatzleiterin Nadine Aumayr ein ebenso forderndes wie abwechslungsreiches Übungsszenario entworfen, das die Einsatzbereitschaft der Hundestaffel auf den aktuellsten Stand brachte.

"Wir finden hier auf der Burgruine die idealen Bedingungen für eine breit angelegte Übung vor", sagt der stellvertretende Landesleiter Wolfgang Eibl beim Rundgang mit den "Mühlviertler Nachrichten". So wurde auf dem Ruinenareal vorwiegend die Trümmersuche geübt, während im umliegenden Wald in erster Linie die Suche nach vermissten Personen in größerer Fläche im Vordergrund stand.

Eine der teilnehmenden Hundeführerinnen war Martina Meßthaler aus St. Peter am Wimberg. Sie steht seit fünf Jahren mit ihrer Hündin "Angie" auf Abruf bereit, um vermisste Personen aufzuspüren. Die Übung auf der Ruine Prandegg war für beide eine willkommene Gelegenheit, sich des eigenen Leistungsniveaus zu vergewissern sowie das richtige taktische Verhalten in einem größeren Team zu trainieren. "Außerdem stärkt so ein Wochenende natürlich auch den Teamgeist", sagt die Mühlviertlerin, die in der Staffel Linz tätig ist.

Vermisste Person gefunden: „Angie“ hatte im Burgkeller den richtigen Riecher. Bild: lebe

Im vergangenen Jahr wurde Oberösterreichs Rettungshundebrigade 35 Mal zu Einsätzen gerufen. Das entspricht den langjährigen Vergleichswerten, schildert Wolfgang Eibl: "Heuer sind wir auch schon 15 Mal ausgerückt." In 80 Prozent der Einsätze geht es um die Suche nach vermissten Personen: betagte Menschen, die nicht mehr von Spaziergängen heimkommen, Schwammerlsucher, die sich im Wald am Fuß verletzt haben und nicht mehr weiterkönnen, bis hin zu verunglückten Mountainbikern. Eibl: "Die Szenarien sind dennoch sehr unterschiedlich, und jeder Einsatz verlangt nach einer exakt abgestimmten, taktischen Vorgangsweise."

Um sich auf diese Einsätze vorzubereiten, trainieren die Hundeführer nicht nur in ihrer angestammten Staffel, von denen es in Oberösterreich zehn gibt, sondern mehrmals im Jahr auch landesweit. Zwei Übungen pro Jahr sind verpflichtend vorgesehen, sagt Wolfgang Eibl: "Das ist wichtig, um unsere eigenen Leistungskriterien sicherstellen zu können. Wenn wir ein Gebiet abgesucht haben, wollen wir zu 90 Prozent sichergehen können, dass dabei nichts übersehen wurde."

Sowohl die Einsätze als auch die Teilnahme an Übungen finanzieren die ehrenamtlichen Hundeführer aus eigener Tasche – bis hin zum Kauf der Ausrüstung. Eibl: "Wir sind Idealisten, die ihre Freude am eigenen Vierbeiner mit der Hilfe am Mitmenschen kombinieren wollen."

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at