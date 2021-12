"Vier Wochen durchgehend Reha sind für eine Familie fast nicht bewältigbar"

"Die Idee an sich ist super, aber es gibt einiges zu verbessern", erklärt die Mutter eines neunjährigen beeinträchtigten Reha-Patienten. Seit dem zweiten Geburtstag des Sohnes sei sie es gewohnt, zweimal jährlich für zwei Wochen auf Reha zu fahren. Heuer wurde der Reha-Aufenthalt in Rohrbach genehmigt. Allerdings für vier Wochen durchgehend. "Damit fängt es auch schon an. Vier Wochen durchgehend ist für uns als Familie mit drei Kindern sehr schwierig zu organisieren. Egal wie wir es drehen, sind wir als Familie einen Monat lang zerrissen. Alle Kinder leiden unter der Abwesenheit eines Elternteils", erklärt die Mutter.

Außerdem sei es für berufstätige Eltern oft nicht möglich, sich vier Wochen hintereinander freizunehmen. "Auch wenn die zuständigen Ärzte sagen, vier Wochen ist der Gold-Standard einer Reha, darf man nicht vergessen, dass es oft um Kinder geht, die nicht einmalig auf Reha fahren, sondern dies regelmäßig benötigen, und für Kinder wie unseren Sohn sind diese vier Wochen mit großem Heimweh verbunden." Außerdem könne auch der Therapieplan gestrafft werden. Im Vergleich zu anderen Einrichtungen seien die täglichen Therapien in Rohrbach-Berg "zu dünn" besetzt gewesen.