Vier von zehn Freistädter Unternehmen sind fest in weiblicher Hand

Knapp 3700 Selbstständige weist die Mitgliederstatistik der Wirtschafskammer Freistadt auf. Davon sind 1600 Frauen. Diesen Anteil von mehr als 40 Prozent in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen, war in den vergangenen zehn Jahren eines der Hauptanliegen von Heidemarie Pöschko. Die Sozialforscherin mit eigener Firma in Freistadt war in dieser Zeit Vorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“.