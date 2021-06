Vier Verletzte nach Pkw-Kollision

Gegen halb zwei Uhr nachmittags fuhr ein 61-Jähriger mit seiner Gattin auf der B127 in Richtung Linz. Der Rohrbacher kam mit seinem Fahrzeug im Ortsbereich Getzing plötzlich auf die Gegenfahrbahn und streifte eine Schutzinsel an der linken Seite. Er fuhr auf die angrenzende Böschung bis in den Kreuzungsbereich mit der Iglmühler Straße.

Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 55-jährigen Rohrbachers, der, ebenfalls mit seiner Gattin, im selben Moment in die Iglmühler Straße einbog. Beide Pkw-Lenker, sowie die Beifahrerinnen wurden verletzt ins Krankenhaus Rohrbach gebracht.