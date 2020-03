Vier Schalttag-Babys in Mühlviertler Kliniken

Sie erblickten beide am 29. Februar im Klinikum Rohrbach das Licht der Welt: Felix Nopp mit neun Tagen "Verspätung" auf den errechneten Geburtstermin, Felix Vierlinger genau am Tag des errechneten Geburtstermins. Auch das Team der Geburtenstation des Klinikums Freistadt freute sich am Samstag mit den stolzen Eltern über das außergewöhnliche Ereignis. Bianca und Jürgen Wahl sind glücklich mit Töchterchen Caroline. Wenn es eine Steigerung des Besonderen gibt, dann ist das Emilia gelungen, denn sie schließt sich ihrem Papa an, dem es 1984 gelungen war, am Schalttag geboren zu werden. "Sie wollte es offenbar unbedingt so", sagt die Dreifach-Mutter Martina Mayrhofer.

