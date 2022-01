Vier Punkte für Freistädter Faustballerinnen

Mit einer kämpferischen und fokussierten Leistung gingen die Compact Damen in Spiel eins gegen den amtierenden Vize-Hallenmeister Nußbach. Vor allem die starke Serviceleistung und das konstante Zuspiel verhalfen zum 3:1-Sieg. Gegen die stark aufspielenden Arnreiterinnen merkte man anfangs die Strapazen aus dem Spiel gegen Nußbach. Mit einem 3:2 beendete die Compact-Fünf schlussendlich das Match. "Wir sind sehr zufrieden mit unserer kämpferischen Leistung in beiden Spielen", freut sich Coach Romana Leitner, "hoffentlich können wir in der nächsten Runde dieselbe Leistung abrufen."

Herren im Finale

Trotz einer knappen Niederlage gegen Titelverteidiger Vöcklabruck fixieren Jean Andrioli & Co. mit einem Sieg gegen Urfahr die Final3-Teilnahme. "Trotz der Niederlage gegen Vöcklabruck bin ich heute unheimlich stolz auf meine Jungs. Wir bereiten uns nun auf das Final3 vor. Dort ist alles möglich!", sagt Trainer Andreas Woitsch.