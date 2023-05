Vier neue Tiefbrunnen stärken die Wasserversorgung in Bad Leonfelden

BAD LEONFELDEN. Mit der offiziellen Eröffnung von vier neuen Tiefbrunnen hat die Wassergenossenschaft Bad Leonfelden eines der größten Infrastruktur-Projekte der vergangenen Jahrzehnte abgeschlossen: Mit den neuen Anlagen konnte die Versorgung der Wasserbezieher mit ausreichend reinstem Trinkwasser weiter erhöht werden.

Die Arbeiten für die neuen Brunnen in der Ortschaft Dürnau an der tschechischen Grenze haben 2019 begonnen. Nicht nur das sehr trockene Jahr 2018 spielte in der Entscheidungsfindung für diese große Investition eine Rolle, sondern auch das Wachstum von Bad Leonfelden: „Durch das stetige Bevölkerungswachstum und die wirtschaftliche Entwicklung ist auch der Wasserverbrauch in unserem Versorgungsgebiet gestiegen“, sagt Thomas Mayerhofer, Obmann der Wassergenossenschaft Bad Leonfelden. Gemeinsam mit einem Geologen hat man sich deshalb auf die Suche nach neuen Wasserquellen gemacht.

„Rodl-Störung“ angezapft

Fündig geworden ist man in der Ortschaft Dürnau: Denn dort verläuft die sogenannte „Rodl-Störung“, eine geologische Bruchzone. Das dortige Wasserreservoir an den Nordhängen des Sternsteins bietet in etwa 100 Metern Tiefe optimale Qualität und entsprechende Kapazitäten.

Kilometerlange Leitung

In den vergangenen vier Jahren hat die Wassergenossenschaft Bad Leonfelden insgesamt eine Million Euro in den Ausbau der Versorgungssicherheit investiert. Die ersten beiden Tiefbrunnen wurden 2019 gebohrt, die Brunnen Nummer III und IV im Jahr 2022.

Vom neu errichteten Tiefbehälter „Dürnau“ samt Pumpstation wird das Wasser der vier Tiefbrunnen bei Bedarf über die zwei Kilometer lange Transportleitung zum Sammelschacht „Liftquellen“ zwischen den Schipisten des Sternsteins gepumpt. Von dort fließt es dank des natürlichen Gefälles von selbst in den Hochbehälter, der sich am Fuße des Sternsteins etwas oberhalb des Ortszentrums befindet.

Versorgungssicherheit

Bei ausreichend Niederschlag liefern die 23 Quellen der Wassergenossenschaft genügend Wasser, das durch das natürliche Gefälle in den Hochbehälter zufließt. Die Tiefbrunnen und das Pumpwerk sind daher nicht ständig in Betrieb. Um im Bedarfsfall oder sobald eine längere Trockenphase eintritt sofort frisches Trinkwasser aus den Tiefbrunnen zur Verfügung zu haben, wird aber täglich eine geringe Menge Wasser aus allen Brunnen in den Hochbehälter gepumpt.

Finanziert wurde das Projekt hauptsächlich über Rücklagen und aus laufenden Einnahmen: „Wir arbeiten als Genossenschaft nicht gewinnorientiert. Für Betrieb, Wartung und Ausbau unserer Infrastruktur müssen wir aber natürlich auch Reserven anlegen“, erklärt Thomas Mayerhofer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper