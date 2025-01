Energie, genauer gesagt Biomethan, ist jene Nische, in der sich die Engerwitzdorfer Landwirte Gottfried und Christian Reichinger, Rudolf Mairhofer und Franz Gstöttenmair bestens auskennen. Seit 15 Jahren betreiben sie in Engerwitzdorf, direkt an der Autobahn, eine Anlage, in der Grünschnitt und Mais, aber auch Gülle und Mist zu Biogas verarbeitet werden.