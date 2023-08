Vier junge Mühlviertler strampelten auf ihren Fahrrädern bis nach Paris

Eine Radtour, die sie körperlich und mental an ihre Grenzen führte, haben vier Freunde aus Perg absolviert: Sie radelten acht Tage lang von Linz über die Perger Partnerstadt Schrobenhausen, Stuttgart und Nancy bis in die französische Hauptstadt Paris. Acht Tage lang waren die Burschen im Alter von 22 bis 27 Jahren hierfür unterwegs. Und das nicht auf Straßenrennrädern, sondern auf ganz gewöhnlichen Citybikes. Inklusive Gepäck brachten die Fahrräder zwischen 26 und 31 Kilogramm auf die Waage.

Extremes Wetter

Dieses Gewicht forderte die "Mühlviertler Pleitegeier", wie sich die Truppe nennt, ebenso wie die auf 1135 km Fahrtstrecke verteilten 6000 Höhenmeter. Dazu kamen teilweise extreme Wetterbedingungen, schildert Lukas Panhofer: "Auf sengende Hitze folgten starker Regen und heftiger Westwind. Dazu gab es ungeplante Reifenstopps und Radwege, die sich unerwartet als raue Schotter- und Waldpisten entpuppten."

Flexibilität war bei der Planung der durchschnittlich 142 Kilometer langen Tagesetappen gefragt, die in den Händen von Mathias Raffezeder lag: "Oft ging es viele Kilometer weit durch wunderschönes, aber kaum bewohntes Gebiet. Deshalb mussten wir auf die Einteilung unserer Wasser- und Essensrationen Rücksicht nehmen." Dank ihrer Willenskraft und Entschlossenheit trafen die "Mühlviertler Pleitegeier" wie geplant nach acht Tagen mit 57 Stunden reiner Fahrzeit in der Stadt an der Seine ein. Genau pünktlich, um den Zieleinlauf der Tour de France in Paris miterleben zu können.

Gruß an alle Unterstützer

Von dort gab es dann auch gleich einen Gruß an die Unterstützer und Sponsoren ihres Unterfangens, darunter Sport Mayr Schwertberg, Toyota Mitterbauer Perg, die Schälmühle Nestelberger Perg, Reifenzeder, Sigma und Peeroton. Diese Unterstützung, so betonen die "Pleitegeier", sei ein entscheidender Faktor für den Erfolg ihres Zweirad-Abenteuers gewesen.

