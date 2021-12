Vier Gemeinden impfen in der Bruckmühle

Die Impfaktion findet am 17. und 18. Dezember jeweils von 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr statt. Organisiert wird das Angebot von den vier Gemeinden der Region Untere Feldaist (RUF). Geimpft wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer, wobei Erst-, Zweit- und Drittimpfungen ohne Anmeldung möglich sind. Für einen reibungslosen Ablauf bürgen zahlreiche freiwillige Helfer und diplomiertes Gesundheitspersonal aus den Gemeinden. Durchgeführt werden die Impfungen von den Ärzten Boris Artemian aus Hagenberg, Gerhard Doppler aus Freistadt sowie Stefanie und Thomas Nocker aus Unterweitersdorf. "Wir bedanken uns bei allen, die diese Impfaktion in einer beachtlichen Größenordnung ermöglichen. Rund 1000 Impfungen können an den beiden Tagen durchgeführt werden. Dafür ist ein motiviertes und gut eingespieltes Team notwendig", zeigen sich die vier Bürgermeister dankbar. Um zu lange Wartezeiten zu verhindern, haben sich die Bürgermeister einen besonderen Service ausgedacht. Unter der Impfhotline 0676/447 35 58 können Impfwillige telefonisch nach der aktuellen Wartezeit fragen. "Wir möchten unseren Einwohnern eine unkomplizierte Möglichkeit zur Impfung bieten. Unsere Impfstraße ist eine gute Ergänzung zur Impftätigkeit der Hausärzte in unseren Gemeinden", sagen die Bürgermeister.