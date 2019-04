Vier Gemeinden bieten heuer erstmals Sommerbetreuung

GRANITLAND. Sommerkindergarten in vier Gemeinden gemeinsam organisiert.

Das Sommerspaß Kernteam freut sich auf viele Teilnehmer. Bild: Gemeinde

Altenfelden, Kleinzell, Kirchberg und Neufelden bieten heuer erstmalig gemeindeübergreifend eine Sommerkinderbetreuung im Juli und August für Kindergarten- und Schulkinder an.

Die Granitlandgemeinden haben sich zu einem Netzwerk "Granitland-Sommerspass" zusammengeschlossen, weil ihnen die Kinderbetreuung ein großes Anliegen, diese aber alleine nur schwer zu organisieren ist. Familien brauchen gute Rahmenbedingungen, damit sie Beruf und Kinder gut unter einen Hut bringen können, sind sich die Bürgermeister der vier Gemeinden einig. Ausgebaute, flächendeckende, flexible Kinderbetreuung ist gerade für kleine Gemeinden eine Herausforderung. Deswegen haben sich die vier Gemeinden zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, um gemeinsam Kinderbetreuung flexibel, bedarfsgerecht und qualitätsvoll im Sommer anbieten zu können.

Die Gemeinden werden im Sommer 2019 acht Wochen Sommerkinderbetreuung für Kindergarten- und Volksschulkinder gemeindeübergreifend anbieten. Unter dem Motto "Granitland Sommerspass" werden die ersten drei Ferienwochen im Juli Volksschulkinder aus allen vier Gemeinden in der Gemeinde Kleinzell betreut. Im August werden Volksschul- und Kindergartenkinder aus allen vier Gemeinden ebenfalls in der Gemeinde Kleinzell betreut. Das sommerliche Freizeitangebot für die Kinder von drei bis zehn Jahren, das vom Hilfswerk Rohrbach durchgeführt wird, wird am 5. Juni bei einem Elternabend präsentiert. "Wir hoffen, damit den Eltern ein passendes Betreuungsangebot zu bieten und freuen uns auf viele Teilnehmer", sagt Kleinzells Bürgermeister Klaus Falkinger.

Der Sommerkindergarten ist ein Leader Projekt und wird von der SPES-Akademie betreut.

