Vier Frauen machen Mut: Jede Krise ist auch eine Chance

Wie schafften es Unternehmerinnen, nach dem Corona-Schock wieder auf die Beine zu kommen und mit neuen Ideen ihren Betrieb gut durch die Krise zu steuern? Die Interessensvertretung "Frau in der Wirtschaft" hat in Kooperation mit dem Regionalsender "Mühlviertel.TV" vier Mutmacherinnen aus dem Bezirk Freistadt vor den Vorhang geholt.

"Eine Schulklasse nach der anderen hat ihren Aufenthalt storniert", erinnert sich Anita Trenda an den Frühling zurück. Sie betreibt mit ihrer Familie die Erlebnisherberge "Fun-i-versum" in St. Oswald bei Freistadt. Schulklassen machen in der von April bis Oktober laufenden Saison einen Großteil ihrer Gäste aus. Als klar war, dass dieser Bereich heuer völlig wegbrechen würde, tagte bei den Trendas der Familienrat. Die Frage: "Wie können wir unseren Betrieb retten?" Die Antwort tat sich in einem Catering-Service für Unternehmen auf. Unter dem Titel "Lunch @ Work" werden Mittagsmenüs für Firmen gekocht, als Einzelportionen versiegelt und zugestellt. Über eine App steht das Service auch Privatkunden zur Verfügung.

Zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt hat die Pandemie auch Heidemarie Pöschko wirtschaftlich getroffen. Im Jänner hatte sie den neuen Standort für ihre "P und P Sozialforschung" in der Freistädter Altstadt bezogen, als von einem Tag auf den anderen das Wirtschaftsleben völlig neu gedacht werden musste: "Ich stand den virtuellen Kundenmeetings anfangs eher skeptisch gegenüber. Mittlerweiße laufen unsere Online-Gruppendiskussion sehr gut. Auch wenn sie den persönlichen Kontakt nie zu hundert Prozent ersetzen können", sagt Pöschko. Als Bezirksvorsitzende von "Frau in der Wirtschaft" war sie eine der Initiatorinnen der "Mutmacherinnen"-Initiative.

Eine traditionelle Branche vertritt Andrea Chalupar. Im kommenden Jahr feiert das Modegeschäft in der Freistädter Waaggasse sein 50-Jahr-Jubiläum. Die nun bereits zweite Schließung des Handels erzwang auch hier den Einsatz neuer Vertriebswege: "Nicht mehr für die Kunden offen haben zu können, war anfangs ein großer Schock. Dann haben wir kräftig durchgeatmet und uns gefragt, wie wir mit unseren Kunden dennoch in Kontakt bleiben können", erzählt Chalupar. In Windeseile wurde ein digitales Schaufenster mit Fotos der aktuellen Kollektion sowie einem Abhol- und Lieferservice aus dem Boden gestampft. Das habe über die schlimmste Zeit hinweggeholfen. Nun hofft Andrea Chalupar freilich, dass ab kommendem Montag wieder Kunden ins Geschäft kommen dürfen.

Als Fotografin, Designerin und Marketing-Coach arbeitet die Tragweinerin Sara Aschauer. Als im Frühjahr große Kunden Projekte absagten, stand auch sie vor der Frage: Wie geht es weiter? Aschauer nutzte die Krise, um als "Personal Branding Coach" durchzustarten: "Während sich die eine Tür schloss, tat sich eine neue auf: Vor allem kleinere Firmen entdeckten in der Krise, wie wichtig ein unverwechselbares Markenprofil ist."

Die Drehtage bei den vier Mutmacherinnen im Bezirk Freistadt seien ein Paradebeispiel für gelebten Unternehmerinnengeist gewesen, sagt "Mühlviertel TV"-Geschäftsführerin Elisabeth Keplinger-Radler: "Auf diese Frauen, ihre Tatkraft und ihren Mut können wir in der Region stolz sein." (lebe)

Der Beitrag ist aktuell auf www.muehlviertel.tv zu sehen.