Vier Fahrzeuge an Auffahrunfall beteiligt

Bezirk Freistadt. Eine 30-jährige Frau aus dem Bezirk Perg lenkte am 2. Jänner 2023 gegen 05:40 Uhr ihren Pkw auf der B 124 aus Pregarten kommend in Richtung Linz. Im Ortsbereich von Obervisnitz hielt sie ihren Pkw an, um einem Fußgänger das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk Freistadt, blieb mit seinem Pkw unmittelbar hinter der 30-Jährigen stehen. Ein 18-jähriger Pkw-Lenker, ebenfalls aus dem Bezirk Freistadt, fuhr mit seinem Fahrzeug hinter dem 33-Jährigen und konnte seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Er fuhr auf den vor ihm stehenden Pkw auf. Eine nachkommende 22-jährige Frau, auch aus dem Bezirk Freistadt, konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem Pkw des 18-Jährige auf. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden teils schwere Sachschäden. Der 18-Jährige, als auch die 22-Jährige wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Freistadt verbracht. Textquelle: Presseaussendung der LPD Oberösterreich vom 02.01.2023, 07:36 Uhr

Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / PANCHUK (TEAM FOTOKERSCHI.AT / PANCHUK)