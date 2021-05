"Ich bin schon etwas in Sorge. Hoffentlich kommt niemand auf die Idee, ein Haus anzuzünden", drückt eine besorgte OÖN-Leserin ihre Gedanken aus. Der Grund: vier Brände seit 8. Mai, die die Feuerwehren in Feldkirchen/D auf Trab halten. Erst am Dienstag heulten bei den Feuerwehren Feldkirchen und Mühldorf die Sirenen. Kurz vor zwei Uhr nachmittags war eine Gartenhütte aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.