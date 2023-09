Vier beschädigte Fahrzeuge: Betrunkener Mühlviertler verursachte Unfall

Gegen 1 Uhr war der 38-Jährige am Freitag mit seinem Pkw von Julbach kommend in Richtung Aigen-Schlägl unterwegs. Im Gemeindegebiet von Ulrichsberg kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte gegen einen anderen Wagen, der auf einem Parkplatz abgestellt war.

Dieser Pkw wurde nach links gegen ein anderes Fahrzeug geschleudert, das wiederum ebenfalls nach links weggeschleudert wurde und ein weiteres Fahrzeug beschädigte. Insgesamt wurde ein Fahrzeug total und die anderen drei beteiligten Fahrzeuge schwer beschädigt. Ein Alkotest beim Unfalllenker ergab einen Wert von 1,58 Promille. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen, er wird angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper