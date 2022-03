Viele helfende Hände aus dem Mühlviertel für die Ukraine

Die Bilder vom Krieg in der Ukraine und vor allem von den Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung bestimmen seit Wochen das Weltgeschehen und die mediale Berichterstattung. So groß die Not der Betroffenen ist, so groß ist die Welle der Hilfsbereitschaft auch in Oberösterreich.

Das zeigt sich an den vielen privaten Initiativen, die sich gebildet haben, um auf die eine oder andere Art und Weise finanzielle oder materielle Hilfe für die vom Krieg am meisten Betroffenen auf die Beine zu stellen. Die Palette ist dabei groß. Da werden Kuchen gebacken und verkauft, um Geld zu lukrieren, oder es stellen Menschen Teile ihrer Wohnungen oder Häuser für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung.

Die OÖNachrichten haben am Wochenende gemeinsam mit dem Roten Kreuz die Spendenaktion „Oberösterreich hilft der Ukraine“ gestartet. Bei den Spenden ist sichergestellt, dass jeder Cent bei den notleidenden Menschen im Kriegsgebiet wie auch in den Nachbarländern ankommt, die die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine betreuen, unterbringen und versorgen müssen.

Hier kann gespendet werden

Das Spendenkonto des Roten Kreuzes Oberösterreich für dessen humanitäres Engagement in der Ukraine:

AT83 3400 0002 0011 3654 SWIFT: RZ00AT2L, Verwendungszweck: Ukraine

Kurzerhand wurde der Hilfstransport auf die Beine gestellt. Bild: (Karibu)

Medizinische Soforthilfe

Verein Karibu World: Hilfstransport organisiert

„Karibu World“ ist ein gemeinnütziger, in Freistadt ansässiger Hilfsverein, der bereits seit vielen Jahren benachteiligte Kinder in Ostafrika und Indien unterstützt. Die erschütternden Umstände in der Ukraine haben den Verein spontan veranlasst, eine Hilfslieferung zusammenzustellen.

Kassenführerin Melitta Kreisel: „Durch die großzügigen Sachspenden mehrerer Ärztekollegen unseres Präsidenten, aber auch durch die spontane Unterstützung langjähriger Begleiter und letztendlich auch durch die Widmung hoher eigener Mittel konnten wir Hilfspakete im Umfang von 30.000 Euro zusammenstellen.“

Die Pakete beinhalten Verbandsmaterial, Infusionen, Medikamente, OP-Zubehör, Kindernahrung, Windeln und vieles mehr. Der Hilfstransport wurde verladen und ging bis zur polnisch-ukrainischen Grenze. Dort wurden die Hilfsgüter von einer namhaften ukrainischen NGO übernommen und im Kriegsgebiet verteilt, wo Bedarf ist.

Die Volkshilfe wickelte den Transport logistisch ab und das Land OÖ übernahm die Transportkosten.

Zu Besuch in Kiew Bild: (SI)

Hilfe unter Clubschwestern

Soroptimistinnen Rohrbach: Familien unterstützt

Unmittelbar nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine gingen im Stundentakt Spenden der Clubschwestern vom Soroptimistinnen-Club Rohrbacher Land mit Präsidentin Elfriede Haindl an der Spitze auf dem Clubkonto ein.

Clubschwester Anna Kneidinger stellt im Herzen von Lembach eine große Wohnung mit Terrasse und Garten zur Verfügung, die so geschickt aufgeteilt ist, dass sich zwei ukrainische Familien mit Kindern darin wohlfühlen werden.

Kindergarten, Schule, Lebensmittelmarkt und sonstige Infrastruktur sind in unmittelbarer Nähe. Die Familien werden in enger Abstimmung mit örtlichen Hilfsorganisationen gefunden werden. Die Möblierung wird über Spenden aufgebracht.

Auch im Herzen sind die Clubschwestern von SI Rohrbacher Land bei ihren Schwestern in der Ukraine. Der Kontakt ist ein besonderer. Denn 2013 besuchte eine Delegation aus dem Mühlviertel die 20-Jahres-Jubiläumsfeier des Clubs Kiew. Mit dabei waren auch Rohrbachs Bezirkshauptfrau Wilbirg Mitterlehner, Hildegund Nöbauer, Ulrike Jauker und die aktuell amtierende Präsidentin Elfi Haindl, ebenso wie Beate Schober von SI Melk Colomania, die in der Ukraine mit einem Unternehmen wirtschaftlich tätig ist.

„Wir fühlen mit unseren ukrainischen Clubschwestern, die angsterfüllt in Keller sitzen müssen und um ihr Leben bangen“, sagt Ulrike Jauker.

Sie hält über soziale Medien etwa mit Olga Rud und Tamara Nazarova, die in der Ukraine ausharren müssen, Kontakt und spricht ihnen im Namen aller Clubschwestern von SI Rohrbacher Land Mut zu.

Fleißige Bäckerinnen am Werk Bild: (lebe)

Liebstattherzen für den guten Zweck

Pfarre Pergkirchen: Kinderliturgie-Team bäckt

Eigentlich wollte das Kinderliturgie-Team der Pfarre Pergkirchen den anstehenden Liebstattsonntag nutzen, um mit dem Verkauf selbst gebackener Lebkuchen-Herzen die während der Pandemie stark geschrumpfte Teamkassa aufzubessern.

Das menschliche Leid der Zivilbevölkerung in der Ukraine haben die Frauen nun aber kurzfristig zum Anlass genommen, um den Erlös zu spenden. Derzeit werden in drei Gruppen eifrig Herzen gebacken und verziert. Am 20. März nach dem Gottesdienst werden dann die fertigen Herzen zum Charity-Verkauf angeboten.

6000 Euro für Hilfsprojekt Bild: (Gemeinde)

Schnelle Hilfe

Gemeinde Feldkirchen: Geldspende beschlossen

Aufgrund der dramatischen Entwicklung bei den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine unterstützt die Marktgemeinde Feldkirchen a. d. D. das Hilfsprojekt „Feldkirchen hilft der Ukraine“ des Samariterbundes mit 6000 Euro.

Rasch, unbürokratisch und einstimmig wurden die notwendigen Mittel per Umlaufbeschluss vom Feldkirchner Gemeinderat frei gemacht. Die Aktion versorgt bedürftige Menschen mit dringend benötigten medizinischen Hilfsgütern.

Einstimmiger Beschluss

Bürgermeister David Allerstorfer und Vizebürgermeisterin Sabine Lindorfer freuen sich über den einstimmigen Unterstützungsbeschluss im Gemeinderat. „Das ist ein kleiner Beitrag der Feldkirchner Gemeindebürger, um das Leid ein bisschen zu lindern“, sagt Bürgermeister Allerstorfer.

Schutzsuchende finden Hilfe im Mühlviertel.

Hilfe in Quartieren

Rotes Kreuz Mühlviertel: Unterstützung ist enorm

Die Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und freiwilligen Helfer sind in den Mühlviertler Flucht-Quartieren rund um die Uhr für die Schutzsuchenden da. Sowohl die Unterstützung in allen Belangen, die sanitätsdienstliche als auch die medizinische Versorgung durch Ärzte ist sichergestellt. Die Hilfsbereitschaft im Roten Kreuz und in der Bevölkerung ist großartig.

Privatpersonen, Vereine, die freiwillige Feuerwehr und viele mehr helfen mit, wo und wie sie können. Innerhalb kürzester Zeit waren vielerorts die Lager mit Sachspenden gefüllt, weshalb teilweise sogar ein Sachspenden-Stopp eingelegt werden musste. Es gibt einige Vereine, Gemeinden oder Initiativen, die Spenden sammeln und das Rote Kreuz bei Bedarf sehr zielgerichtet unterstützen. Freiwillige Helfer können sich unter www.teamoesterreich.at. anmelden – sie werden im Bedarfsfall kontaktiert.