Viele Gebäude vorbeugend gesichert

URFAHR-UMGeBUNG. Der Starkregen in den vergangenen Tagen hat die Feuerwehren im ganzen Mühlviertel betroffen, wenngleich die Intensität gen Westen erheblich abnahm. "Am vergangenen Wochenende haben unsere Feuerwehrkameraden 257 Einsätze im Bezirk Urfahr-Umgebung abgearbeitet", bilanziert Johannes Enzenhofer, Bezirks-Feuerwehrkommandant in UU. Von größeren oder kleineren Überflutungen direkt betroffen waren etwa 100 Häuser und Objekte. Durch vorbeugende Sicherungsmaßnahmen konnten allerdings mehr als 280 Gebäude vor drohenden Schäden gesichert werden. "Die Hauptaufgaben für unsere Feuerwehren waren Sicherungsmaßnahmen im Vorfeld und laufend während des gesamten Regenereignisses", erklärt Enzenhofer. Die Stützpunkte mit Geräten zum Befüllen von Sandsäcken haben sich bewährt. So konnten vorgefüllte Säcke in den betroffenen Gemeinden verteilt werden. Außerdem wurden von den Einsatzkräften laufend Verklausungen in den Bächen entfernt und zahlreiche Pumparbeiten aus Kellerräumen und Objekten durchgeführt. Die großen Bäche waren seit Samstagabend am Höchststand und überschritten am Montagabend aufgrund eines heftigen Schauers die Ufer und überfluteten einige Objekte im Raum Walding, Rottenegg, Ottensheim, Feldkirchen, Bad Leonfelden, Vorderweißenbach und Zwettl. Weiters wurde das Gewerbegebiet Walding am Montagabend überflutet.

