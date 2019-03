Viele Blumen und eine Ehrensalve für Freistadts Bürgermeisterin

FREISTADT. Elisabeth Paruta-Teufer feierte am Donnerstag ihren 50. Geburtstag.

Groß war der Andrang im Freistädter Rathaus: Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer feierte am vergangenen Donnerstag ihren 50. Geburtstag und lud aus diesem Anlass sämtliche Gemeindemitarbeiter und politische Weggefährten in späten Nachmittagsstunden in die neuen Standesamts-Räume des Rathauses ein, um mit ihr in gemütlicher Runde anzustoßen.

Stadt- und Gemeinderäte waren ebenso zu dem Fest gekommen wie Paruta-Teufers Vorvorgänger im Bürgermeisteramt, Josef Mühlbachler, der mit dem Chor des Seniorenbundes ein Ständchen darbrachte. Zahlreiche Bürgermeister aus den umliegenden Gemeinden stellten sich ebenso mit Glückwünschen ein wie die Stadtkapelle und das Bürgercorps des Kameradschaftsbundes. Erstere spielten am Hauptplatz auf, zweitere gratulierten der Jubilarin mit einer lautstarken Ehrensalve.

Die Räume im dritten Stock des Rathauses glichen angesichts der vielen mitgebrachten Blumen einem frühlingshaften Gewächshaus. Ebendort wurden die zahlreichen Gratulanten auch an Bier- und Stehtischen mit Würstel und Gebäck von Mario Schmalzer sowie zahlreichen Mehlspeisen versorgt. Freistadts Wirtschaftsstadtrat und Konditormeister Clemens Poißl stellte sich bei der Bürgermeisterin außerdem mit einer übergroßen Eclair-Schnitte in Form eines 50ers ein.

