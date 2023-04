Viele Bewerber um den Landesliga-Ost-Titel

Nur fünf Punkte trennen in der Landesliga Ost den Tabellenführer Bad Leonfelden vom Sechstplatzierten Donau Linz. Der Kampf um den Aufstieg in die OÖ-Liga ist also immer noch weit offen. Neben dem Herbstmeister Bad Leonfelden ist auch Rohrbach-Berg als Fünfter noch vorne mit dabei. Die Rohrbacher haben nach der 0:3-Niederlage im Spitzenspiel bei Bad Leonfelden am 8. April keine Partie mehr gespielt. "Wir haben den Schwerpunkt im Training auf die Defensivarbeit gelegt, da wir in den letzten beiden Partien sechs Tore bekommen haben", sagt Rohrbachs Trainer Christian Eisschiel. Der letzte Sieg gelang den Rohrbachern vor über einem Monat in Traun. Heute bei Viktoria Marchtrenk soll wieder ein voller Erfolg gelingen. Eisschiel: "Es treffen zwei spielstarke Mannschaften aufeinander, die sich nichts schenken werden." Das Schlagerspiel der Runde steigt dann morgen in Oedt. Der punktegleiche Tabellenzweite kann mit einem Sieg an Bad Leonfelden vorbeiziehen. Im Hinspiel siegten Bad Leonfeldens Kicker mit 2:0. Eine wichtige Partie hat auch Putzleinsdorf heute am Programm. Der Aufsteiger kann mit einem Erfolg über St. Magdalena einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

In der OÖ-Liga spielen alle drei Mühlviertler Mannschaften auswärts. Perg hat in Wallern heute wohl die schwerste Aufgabe vor sich. Die SPG Pregarten ist in Mondsee zu Gast. Morgen kickt dann St. Martin in Bad Ischl.

In der Bezirksliga Nord ist der SV Freistadt als einziges Team im Frühjahr noch ohne Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Christian Weilguny hat seit 29. Oktober (1:5 gegen Oepping) nicht mehr verloren. Diese Serie wollen die Freistädter auch morgen beim Gastspiel in Julbach fortsetzen. Sollte Eferding gegen Altenberg patzen, könnte Freistadt auf Rang zwei vorrücken.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Florian Ruckerbauer Florian Ruckerbauer