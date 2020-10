"Viele Autofahrer ignorieren einfach den Zebrastreifen"

Jede Menge Verkehr, dazu Nebel und jeden Tag etwas später einsetzendes Tageslicht: Für die Schülerinnen und Schüler ist der Fußweg zur Schule derzeit kein einfacher. In der Volksschule Perg gibt seit kurzem ein gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) und der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) erstellter Schulwegplan wertvolle Hilfestellung bei der Suche nach dem sichersten Schulweg durch die Stadt.

"Der Plan ist ein gutes Anschauungsmaterial für Florian, um ihm daheim zu zeigen, wo Gefahrenstellen sind", sagt Michael Angerer, dessen Sohn heuer in der Volksschule begonnen hat. Den Schulweg habe man schon im Sommer intensiv trainiert. "Die ersten Wochen sind sehr gut verlaufen. Je nach Witterung geht Florian von zu Hause oder von der Elternhaltestelle alleine zur Schule", erzählt Angerer. Zeitgerechtes Losmarschieren habe sich dabei als besonders wichtig herausgestellt: "Damit Florian nicht aus Zeitnot unvorsichtig oder schusselig wird."

Schülerlotsen sind große Hilfe

Auch Lorenz aus der zweiten Klasse tritt den Schulweg beinahe täglich zu Fuß an. "Wir wohnen im Stadtzentrum von Perg. Lorenz muss morgens und mittags die stark befahrene Herrenstraße queren. Es gibt zwar einen Zebrastreifen, aber da halten viele Autofahrer nicht an", sagt seine Mutter Ingrid Holzer. Im vergangenen Schuljahr habe es sogar einen Unfall gegeben, bei dem ein Bub aus der ersten Klasse angefahren und am Bein verletzt wurde. "Heuer gibt es Gott sei Dank wieder einen Schülerlotsen, der die Kinder sicher über die Straße bringt."

Den Schulwegplan sieht Ingrid Holzer als gute Hilfestellung für die Perger Familien. Vor allem für jene, die noch nicht so lange in der Stadt wohnen: "Perg hat viel Zuzug von Jungfamilien. Die sind natürlich noch nicht so informiert über unser Straßensystem, und da kann der Schulwegplan wertvolle Dienste leisten."

Regelmäßig den Schulweg zu üben, sei enorm wichtig, sagt Iris Radler, Präventionsexpertin der AUVA-Landesstelle Linz: "Nur wenn wir die Kinder aktiv am Verkehrsgeschehen teilnehmen lassen, können sie auch die entsprechenden Kompetenzen entwickeln." Für die Schulwegplanung sollten Eltern außerdem beachten, dass der kürzeste Weg nicht immer der sicherste ist.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at