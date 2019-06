Viel zu schnell: Pkw-Lenker fuhr 170 km/h auf der B127

Innerhalb von wenige Minuten zeigten die Laser-Messgeräte der Polizei in St. Martin im Mühlkreis und in Neufelden am Samstag im Bereich der sogenannten Neufeldener Brücke bzw. HTL-Kreuzung zwei massive Geschwindigkeitsübertretungen an.

Ein 46-jähriger kosovarischer Staatsangehöriger aus Linz wurde mit 156 km/h und ein deutscher Staatsbürger mit 170 km/h erwischt. Die beiden Lenker werden bei der BH Rohrbach angezeigt, teilte die Polizei am Samstagabend mit.

