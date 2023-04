Viel Lob und eine kleine Spitze für die Feuerwehren

Dass auch die Bezirks-Feuerwehrtagung in den vergangenen Jahren mehrmals zum Opfer der Umstände geworden war, war ja noch einigermaßen zu verschmerzen. Doch wenn auch die heurige Tagung nicht stattfinden hätte können, wäre es wirklich schade gewesen. Immerhin galt es, eine imposante Bilanz zu ziehen: Nicht alle Jahre sind im Rohrbacher Feuerwehrwesen so beeindruckend wie das vergangene.

Das lag nicht nur an den insgesamt 2060 Einsätzen, welche die Kameradinnen und Kameraden in 28.000 Stunden leisteten. Es lag auch nicht nur an den 364.000 Stunden, welche im gesamten Feuerwehrbetrieb im Vorjahr geleistet wurden. Die Besonderheit der Jahresbilanz gründet sich vor allem auf die außergewöhnliche Dichte an Großveranstaltungen, welche im Bezirk Rohrbach abgehalten wurden. Das wurde schon im Rückblick auf das "Jugend-Jahr" 2022 klar: Gemeinsam mit zwei Mitgliedern der Jugendfeuerwehr blickten die Jugend-Verantwortlichen Manuela Krieg und Josef Kleebauer zurück: vor allem auf das Jugendlager in St. Veit, welches die Jugendlichen als Piraten zur "Seehauptstadt" des Bezirkes machten.

Außergewöhnliche Saison

Alles andere als gewöhnlich war auch die Bewerbssaison 2022 mit den Landesbewerben in St. Peter und dem Landes-Wasserwehr-Leistungsbewerb in Niederranna. Außerdem reisten die drei heimischen Aktivgruppen St. Martin im Mühlkreis, Hinterschiffl und die Damengruppe aus Julbach nach Slowenien zur Weltmeisterschaft. Zudem qualifizierte sich die Jugendgruppe der Feuerwehr St. Martin für die Teilnahme an der WM. Die Bilanz: Weltmeister, Vizeweltmeister, beste Damengruppe Österreichs, Bundesbewerbssieger, Fire-Cup Sieger und Landessieger.

Ehre, wem Ehre gebührt

Die Bezirksfeuerwehrtagung nutzte das Bezirkskommando rund um Landesfeuerwehrrat Sepp Bröderbauer auch, um Auszeichnungen zu vergeben. Es wurden nicht nur Mitglieder der Einsatzorganisationen, sondern auch feuerwehrfreundliche Betriebe hervorgehoben. So konnten sich Maschinenbau Stoiber aus Arnreit, Brüder Resch aus Ulrichsberg (zukünftig Dreihans) und Biohort über die entsprechenden Urkunden freuen. Die geehrten Firmen zeichnen sich durch ein besonders feuerwehrfreundliches Betriebsklima aus. "Wir berücksichtigen bei den Bewerbungen zum Beispiel immer Mitglieder der Feuerwehr besonders. Diese zeichnen sich durch eine hohe Problemlösungskompetenz aus", sagt etwa Biohort-Chef Josef Priglinger.

Auch für die Vertreter der Behörde gab es hohe Feuerwehr-Auszeichnungen. So durfte Valentin Pühringer von der Bezirkshauptmannschaft die Florian-Ehrenmedaille in Silber entgegennehmen. Die Große Florian-Ehrenmedaille in Bronze gab es für Bezirkshauptfrau Wilbirg Mitterlehner. Sie blickte in ihrer Dankesrede nicht nur auf die gute Zusammenarbeit in den Katastrophenfällen der vergangenen Jahre zurück, sondern brachte auch eine kleine Spitze an "ihre" Feuerwehr an: So sei sie zwar als St. Martinerin unendlich stolz auf die Erfolge "ihrer" Feuerwehr, bedauere aber, dass es immer noch keine Frauen in deren Reihen gibt.

