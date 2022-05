Viel Applaus für Schülerliga-Team

Nach dem Bezirkssieg sowie weiteren Erfolgen gegen die MS Bad Zell und das Georg-von-Peuerbach-Gymnasium fanden die Mühlviertler erst in der Sportmittelschule Lambach ihren Meister. Schon früh im Spiel war klar, dass der Gegner den tapfer kämpfenden Bad Kreuznern überlegen war. Trotzdem versuchten die Schützlinge der Coaches Matthias Froschauer und Georg Leitenmayr, auch selbst den einen oder anderen Angriff vorzutragen. Tatsächlich konnte Lukas Fröschl den Ehrentreffer erzielen. Auch wenn die recht hohe 10:1-Niederlage schmerzte, zeigte das Team Sportsgeist und gratulierte den Lambachern zum verdienten Aufstieg in das Super-Semifinale des Landesbewerbs, in das auch Linz/Kleinmünchen, die SMS Ried und das Gymnasium Rohrbach eingezogen sind.