Video: Sturm ließ Maibaum einknicken

Was ist denn da passiert? Kräftige Regenschauer waren über der Mühlviertler Ortschaft niedergegangen. Als die dunklen Wolken weiterzogen, hatte sich das Ortsbild verändert. Dem Maibaum fehlte das Haupt. Auf einem Video ist zu sehen, wie der geschmückte Riese am Neußerlinger Ortsplatz bei heftigem Wind einknickt. Zunächst hatte es noch ausgesehen, als würde der dünne Stamm dem Sturm standhalten. Doch dann ging alles ganz schnell:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hatte für Freitag starken Weswind mit einer Stärke von bis zu 70 km/h angekündigt. Die gute Nachricht: Das unfreundliche Wetter klingt schon in der Nacht auf Samstag ab. Sonnenschein und bis zu 18 Grad werden erwartet, am Muttertag steigen die Temperaturen noch einmal kräftig an. Mit Höchstwerten von 27 Grad wird es frühsommerlich warm. Einen ausführlichen Wetterbericht für die kommenden Tage lesen Sie hier.