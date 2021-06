Sie sind ein beliebtes Ausflugsziel, das viele Besucher anlockt: die Feldkirchner Badeseen. Zeugnis davon sind auch die zahlreichen Autos der Badegäste: Die sind aber nicht immer nur auf den gekennzeichneten Parkflächen zu finden, sondern auch entlang der Straßen rund um die Seen – mit teils unangenehmen Folgen. So gab es mit Falschparkern, deren Autos in die Fahrbahn hineinragen, in der Vergangenheit immer wieder Probleme, sagt der Feldkirchner Bürgermeister David Allerstorfer (SP).