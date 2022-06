Versöhnung am Hiltschnerberg: Verein spendet gesamtes Vermögen der Pfarre

Die kleine Wallfahrtskirche Maria Schnee am Hiltschnerberg, direkt an der B310, ist eine der beliebtesten Wallfahrtskirchen im Mühlviertel. Vor allem Familien, die ihre Wurzeln in Böhmen haben und deren Vorfahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges aus ihrer Heimat fliehen mussten, kamen gerne zu der kleinen Kirche, die auf ihrer Anhöhe einen Ausblick zum Wallfahrtsort Maria Schnee in Tschechien ermöglicht.