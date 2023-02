Vermisste Frau nach großangelegter Suche unverletzt gefunden

Kurz nach 22 Uhr war in der Nacht auf heute, Montag, eine 43-Jährige Frau in Ottensheim abgängig gemeldet worden. Die Polizei rückte mit Hundestreife und Bereitschaftspolizei aus, zur Unterstützung traf auch ein Hubschrauber aus Salzburg ein, die Feuerwehr Ottensheim unterstützte die Suche. Um 0:35 Uhr dann die Entwarnung: Die Frau konnte schließlich in der Nähe ihrer Wohnung unverletzt gefunden werden.

