Vermeintliche Helfer stahlen 6000 Euro Bargeld aus Haus

Ob die unbekannten Täter gewusst haben, dass es in dem Haus etwas zu holen gibt? Laut Polizei haben sie 6000 Euro Bargeld erbeutet.

Es war am Mittwoch, als die Männer vor der Türe einer 80-jährigen Mühlviertlerin standen. Die Dame war zu diesem Zeitpunkt allein im Haus. Ihr wurde glaubhaft gemacht, es müsse der Schaltkasten überprüft werden. In Wirklichkeit war es eine Masche, um Bargeld aus dem Haus zu stehlen. Dafür verwickelte einer der Täter die Frau in ein Gespräch, während sein Komplize das Wohnzimmer durchsuchte, einen versperrten Schrank aufbrach und daraus Geld stahl.

Mehr als fünf Stunden, nachdem die Täter das Haus mitsamt der Beute verlassen hatten, erstattete der Sohn des Opfers Anzeige. "Zu den Tätern konnte vom Opfer nur angegeben werden, dass beide mit österreichischem Dialekt sprachen", heißt es von der Polizei-Pressestelle.