Glatteis führte zu schwerem Verkehrsunfall in Kirchschlag bei Linz

Gegen 17 Uhr kam es im Gemeindegebiet von Kirchschlag bei Linz zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 36-Jähriger hatte bei der Fahrt auf der Kirchschlager Landesstraße wegen Glatteis die Kontrolle über seinen Pkw verloren. In einer leichten Rechtskurve geriet der Wagen ins Schleudern und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 53-jährigen Mühlviertlerin, die mit ihrem 20-jährigen Sohn in Richtung Linz unterwegs war.

Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Zusammenstoßes in angrenzende Felder geschleudert. Der Wagen der 53-Jährigen wurde dabei so schwer beschädigt, dass sie von den Einsatzkräften der Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wrack befreit werden musste. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das LKH nach Freistadt gebracht.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort. Bild: www.fotokerschi.at | Kerschbaummayr

Ihr Sohn konnte selbstständig aus dem Wagen aussteigen. Er wurde mit der Rettung in das UKH nach Linz gebracht, teilte die Polizei am Abend mit. Die Aufräumarbeiten übernahmen die Freiwilligen Feuerwehren Hellmonsödt und Kirchschlag. Der Einsatz dauerte bis kurz vor 20 Uhr.

Es war nicht der einzige schwere Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag im Mühlviertel: Auch in Pregarten (Bezirk Freistadt) waren mehrere Feuerwehren im Einsatz, nachdem auf der B124 ein Kastenwagen und ein Pkw zusammengestoßen waren. Mehr erfahren: B124 nach schwerem Unfall bei Pregarten gesperrt

