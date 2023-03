Verkehrsunfall in Bad Leonfelden forderte vier Verletzte

Es war gegen 19:15 Uhr, als an der Kreuzung der Linzer Straße mit der B126 zwei Fahrzeuge kollidierten. Eine Probeführerscheinbesitzerin, die mit zwei weiteren Personen im Auto vom Ortszentrum Bad Leonfeldens (Bezirk Urfahr-Umgebung) kommend in Richtung B126 unterwegs war, stieß beim Linksabbiegen auf die Bundesstraße mit dem Wagen eines 34-jährigen Linzers zusammen. Im Pkw des Mannes befanden sich noch drei weitere Insassen.

Notarzt und Rettung im Einsatz

Vier Menschen zogen sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit drei Rettungsfahrzeugen in das Klinikum nach Freistadt gebracht werden mussten. Der Zusammenstoß war so heftig, dass beide Autos nicht mehr fahrbereit waren. Die schwer beschädigten Pkws wurden abgeschleppt, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

