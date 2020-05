Verjüngungskur für das Freistädter Wahrzeichen

Damit sich das Wahrzeichen der Stadt im Jubiläumsjahr von seiner besten Seite zeigen kann, wurden im Herbst umfangreiche Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen in die Wege geleitet. So wurden die Ziffernblätter erneuert und die Zeiger der Turmuhr in aufwändiger Handarbeit restauriert und vergoldet. Von außen nicht sichtbar, aber mindestens genauso wichtig waren die Maßnahmen, die zur Turmsicherung ergriffen wurden. Sie garantieren, dass sich bereits bestehende Risse nicht weiter vergrößern. Nach der Winterpause werden die Arbeiten derzeit fertiggestellt. Die Risse an der Außenfassade werden von einem Restaurator geschlossen, und auch das Wappenschild wird restauriert. In rund drei Wochen soll die Baustelle abgeschlossen sein.

Saniert wird nächste Woche auch der Übergang von der Promenade über den Stadtgraben zum Scheiblingturm. Diese Baustelle beginnt am 11. Mai und wird je nach Witterung etwa eine Woche bestehen. Während der Bauarbeiten bleibt der Übergang gesperrt.

