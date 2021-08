Verein sucht schönste Wildblumenwiesen

Wildblumenwiesen bestehen aus blütenreichen Mischungen von überwiegend mehrjährigen heimischen Arten und enthalten auch typische Pflanzenarten der Wiesengesellschaften. Sie besitzen eine wichtige Nahrungsfunktion für zahlreiche Insekten wie Schmetterlinge, Wildbienen und Käfer und fördern hierbei besonders auch stark spezialisierte Insektenarten. Außerdem bieten sie zahlreichen Vogelarten, sowohl samen- als auch insektenfressenden, gute Nahrungsquellen. Um den Schutz dieser Arten aktiv zu unterstützen, hat sich der Verein Lebensraum Donau-Ameisberg zur Aufgabe gemacht, auf die Wichtigkeit derartiger Maßnahmen aufmerksam zu machen, und im Frühjahr einen Aufruf an die Bevölkerung gestartet, Wildblumenwiesen anzulegen. Nun soll ein Fotowettbewerb die schönsten Wildblumenwiesen vor den Vorhang holen.

Teilnahmeberechtigt sind all jene Personen, deren Wildblumenwiesen sich in einer der acht Gemeinden vom Lebensraum Donau-Ameisberg (Lembach, Hörbich, Niederkappel, Hofkirchen, Pfarrkirchen, Oberkappel, Sarleinsbach oder Kollerschlag) befinden. Die Fotos kann man einfach senden an lebensraum@donau-ameisberg.at, Einsendeschluss ist der 30. September 2021.