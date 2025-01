Verein plant eine private Volksschule in Baumgartenberg

"Wir wollen die Bildungslandschaft im Bezirk Perg um ein hochwertiges Angebot für Volksschulkinder bereichern." Dieses Ziel haben sich jene Eltern aus der Bezirkshauptstadt gesteckt, die vor kurzem den Schulverein der "Europa-Volksschule vom Guten Hirten" gegründet haben und bereits ab Herbst mit dem Unterricht beginnen möchten.

Bisher sind auf dem Areal des Klosters mit dem Europagymnasium, der Berufsbildenden Schule (BBS) und der Bundeslehranstalt für Sozialpädagogik (BASOP) drei Schultypen angesiedelt. Mit der Volksschule wird der Campus eine komplette Bildungslaufbahn von der beginnenden Schulpflicht bis zur Matura abdecken.

Die Abstimmungen mit der Kongregation vom Guten Hirten rund um die Schulgründung wurden in den vergangenen Tagen abgeschlossen. Auch das bischöfliche Schulamt der Diözese Linz ist in das Vorhaben eingebunden. Nun wollen die Initiatoren rasch in die Umsetzung kommen. Ziel ist es, im September den Unterricht aufzunehmen. Die erste Schulklasse wird vorerst im Südwest-Trakt des Kloster-Gevierts untergebracht. Darüber hinaus gibt es schon Entwürfe für den Bau eines eigenen Schulgebäudes in Holzbauweise im Bereich des Klostergartens.

Das pädagogische Konzept

Begleitet wird der Schulstart von einem umfassenden pädagogischen Konzept, das Jasmin Pfeiffer, pädagogische Beirätin im Vorstand der Europa-Volksschule, gemeinsam mit Kolleginnen ausgearbeitet hat: "Ich bin selbst Volksschullehrerin und Montessoripädagogin und habe mit Kolleginnen und Freundinnen oft darüber gesprochen, wie unsere ideale Schule aussehen würde: ein Ort in dem jedes Kind die Möglichkeit hat, in seinem eigenen Tempo zu lernen und sich täglich weiterzuentwickeln. Ganz wie in unserem Schulmotto - Individuell lernen. Gemeinsam wachsen."

Nach vielen solcher Gespräche fiel der Entschluss, diese Ideen in die Tat umzusetzen. Einer der wesentlichsten Unterschiede der Europa-Volksschule zu öffentlichen Schulen wird die Kinderanzahl in den Klassen: sein. Mit maximal 15 Schülerinnen und Schülern pro Jahrgang soll ein optimales Lernumfeld geschaffen werden. Eine Anglistin wird bereits ab der ersten Schulstufe die Kinder mit der englischen Sprache vertraut machen. Der Unterricht basiert auf dem Österreichischen Lehrplan und zielt darauf ab, den Kindern Raum zu geben, ihre Stärken zu entdecken und sich individuell zu entwickeln.

Den Obleuten des Schulvereins Andreas Pfeiffer und Julia Ladenbauer-Wimmer ist es wichtig den Mehrwert der Schule hervorzuheben: "Mit einem höheren Betreuungsschlüssel sowie bewusst klein gehaltenen Gruppen können Kinder Schlüsselkompetenzen erwerben, die für ein erfolgreiches Leben erforderlich sind: Resilienz, eigenverantwortliches und lösungsorientiertes Arbeiten."

Erster Info-Abend im Februar

Dieser Tage ging die Homepage der Schule ans Netz (europa-vs.at), in der weitere Details, vom Schülertransport bis zum Schulgeld von monatlich 290 Euro, aufgeführt sind. Über die Homepage erfolgt auch die Anmeldung für den ersten Info-Abend am 12. Februar.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner